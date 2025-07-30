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中美達成共識 關稅休戰延長
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2025-07-30 11:13:32
中評社香港7月30日電／中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周二（29日）說，根據中美雙方共識，雙方將繼續推動美方已暫停的「對等關稅」24％部分以及中方反制措施如期展期。
新華社報導，李成鋼表示，在過去一天半時間裡，中美雙方經貿團隊根據兩國元首6月5日通話共識，繼續發揮中美經貿磋商機制作用，就彼此關注的重大議題進行深入、坦誠、建設性的交流。
李成鋼提到，中美雙方經貿團隊將繼續保持密切溝通，就經貿議題及時交流，繼續推動雙邊經貿關係穩定健康發展。
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