新能源發電保持高速增長

中評社北京7月30日電／據經濟日報報導，近日，國網能源研究院發布《中國新能源發電分析報告2025》顯示，截至2024年底，我國新能源累計裝機容量達到14.1億千瓦，同比增長33.9%，占全國總裝機容量的比重達到42%，超越煤電成為系統第一大電源。新能源發電裝機持續保持高速增長勢頭，已完成從增量主體向存量主體過渡。



具體來看，截至2024年底，風電裝機5.2億千瓦，太陽能發電裝機8.9億千瓦，分別連續15年、10年穩居世界第一，約占全球的45.8%、46.9%。新能源發電新增裝機容量3.6億千瓦，是2023年的1.2倍，占全國電源總新增裝機容量的83%，已經成為新增發電裝機的主體。



新能源發電量保持高速增長趨勢，在總發電量中占比突破18%，已成為電量增量主體。2024年，我國新能源發電量1.84萬億千瓦時，同比增長25%，對發電量增長的貢獻率超過60%。



裝機快速增長的同時，新能源利用繼續保持較高水平，連續7年維持在95%以上。這得益於我國電力系統和電力市場不斷完善。



為提升新能源大範圍資源優化配置能力，我國持續加強新能源並網和送出工程建設。國網能源研究院新能源研究所副室主任葉小寧介紹，電網企業集中投產一批省內和跨省跨區輸電工程，建成投運多項提升新能源消納能力的省內重點輸電工程。截至2024年底，我國已建成42條特高壓輸電通道，電網不僅規模大、覆蓋廣，而且堅強可靠，為我國的能源轉型和可持續發展注入了強大動力。



電力系統平衡調節能力持續提升。2024年，我國充分發揮支撐性調節性資源的作用，持續推動火電深度調峰，提升儲能利用水平，挖掘需求側調節潛力，有效提升系統的靈活調節能力。深化人工智能技術在新能源功率預測、極端天氣辨識預警等方面應用，持續優化新能源一次調頻與慣量響應能力，有效提升新能源的主動支撐能力。充分發揮電網優化配置資源作用，實施跨省跨區輸送、調峰互濟、備用共享，促進新能源“多發滿發”，有效解決局部地區、集中時段新能源消納困難。

