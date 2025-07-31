社評：賴過境美本土被拒 政治權衡的籌碼

賴清德出訪試圖過境美國本土被特朗普政府拒絕，引發國際輿論討論（網絡資料圖） 中評社香港7月31日電（評論員 郭至君）據英國《金融時報》與美國《華爾街日報》等外媒報導，原訂於8月出訪“邦交國”巴拉圭、瓜地馬拉與貝里斯的賴清德，計劃途經美國本土紐約、德州達拉斯等城市，但特朗普政府卻拒絕其過境美國本土，尤其是紐約一站。之後，台當局方面稱近期無出訪安排，並未正式確認行程。這一消息讓當前本就微妙的台海局勢又多了幾分揣測，我們認為，特朗普政府本次“打臉”台當局的背後是一場牽涉多重考量的地緣政治權衡，相關動向需得持續關注。



一、特朗普交易性特色彰顯 台灣是可被犧牲的籌碼



特朗普的交易性眾所周知，在政策實施時，他也絕對以美國本國利益至上，因此，他很善用其“交易的藝術”來權衡自身獲益和利弊。在涉及中美關係和美台互動方面，美國前國家安全顧問博爾頓在他的書《白宮回憶錄》中描述，特朗普最喜歡的比較是，指向自己的筆尖說“這是台灣”，然後指向橢圓形辦公室裡歷史悠久的堅硬辦公桌說“這是中國”。本次賴清德被特朗普政府拒絕過境美國本土一事背後展現的考量，就是特朗普交易性特色的充分彰顯。



當前中美之間正處於關稅談判的敏感階段，第三次中美高級別貿易談判並未有突破性進展。另外，從近期情勢來看，兩國正在積極籌備新的高峰會，並嘗試在經貿、軍事等方面達成降溫機制。在此背景下，讓賴清德在美國大城市，特別是紐約停留，一定會被中國視為對“一中原則”的挑釁，激化敏感時期的中美緊張。美方清楚知道中方在台灣問題上不可觸碰的底線，特朗普政府選擇在這一時間點“收緊”對台灣的非正式接觸，被部分觀察者視為“戰略冷卻”，是為了交換中國在其他領域的合作，一點也不意外。通過此事，我們可以清晰看到，在特朗普眼中，台灣無疑是可以隨時犧牲的籌碼。

