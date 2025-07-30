加沙饑荒警報拉響！英荷表態

7月27日，在加沙地帶北部城鎮拜特拉希亞，人們領取通過邊境口岸進入加沙的援助物資。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月30日電／據新華社報導，聯合國相關機構警告加沙地帶面臨全面饑荒風險，英國表態或將承認巴勒斯坦國以推動和平，荷蘭日前也宣布禁止以色列兩名部長入境。



加沙饑荒風險加劇



聯合國糧農組織、世界糧食計劃署和聯合國兒童基金會29日發表聯合聲明警告，隨著關鍵糧食和營養指標持續惡化，加沙地帶正面臨全面饑荒風險。



聲明指出，持續的地區衝突、基本服務體系崩潰以及聯合國援助物資運輸受限，導致加沙地帶數十萬人陷入災難性糧食危機。5歲以下兒童的急性營養不良率在加沙城區兩個月內上升4倍，達到16.5%。



聯合國糧農組織總幹事屈冬玉表示，加沙地帶面臨饑荒並非因為缺乏食物，而是由於獲取食物受阻、地方農業系統崩潰和家庭生計全面喪失。他呼籲立刻開辟安全、可持續的人道通道，並恢復本地糧食生產。



世界糧食計劃署執行幹事辛迪·麥凱恩指出，已有民眾因營養不良死亡，應立即大量投放糧食援助，並保持日常供給。



聯合國兒童基金會執行主任凱瑟琳·拉塞爾說，32萬加沙地帶兒童正面臨急性營養不良風險，數千人患有最嚴重的重度急性營養不良。7月上旬已有5000名兒童因營養不良入院，創衝突以來新高。



儘管近期部分口岸重新開放，但入境加沙地帶的人道援助仍遠不能滿足逾200萬居民的基本需求。當地每月需超6.2萬噸糧食和營養援助物資，同時還急需恢復商業食品進口，以提供多樣化膳食。



英國考慮9月承認巴勒斯坦國



英國首相府29日發表聲明說，如果以色列不採取實質性行動結束加沙地帶駭人慘狀，並承諾實現長期可持續和平，英國將在9月聯合國大會開幕前承認巴勒斯坦國，維護“兩國方案”的可行性。