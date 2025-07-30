網評：廣納建言以民為本　團結社會厲行改革

中評社北京7月30日電／評論：廣納建言以民為本 團結社會厲行改革



來源：文匯報 作者：陳克勤 （香港立法會議員）



在過去的周日，行政長官李家超與一眾問責官員出席了今年首場施政報告地區諮詢會，超過110名市民出席並建言，主題涵蓋社福、房屋、交通、青年等方方面面。多位市民的發言都從自身的觀察出發，為特區政府制定政策建言獻策，也為特區政府審視現行政策措施提供了直接的前線反饋。正如李家超強調，特區政府作為政策的“供應方”，一定要接地氣。各部門在制定政策時，更須虛心聆聽、廣泛考量各方持份者的建議，才能讓政策更好落地。特區政府作為政策的制定者和推行者，應當充分利用各種渠道，積極主動瞭解社會各方持份者的意見和需求，使政策更符合社會實際需要，更順應民意，從而提高政策的執行力和效果，為改革工作凝聚更大共識。



在本屆特區政府“以結果為目標”的銳意改革理念下，許多經濟發展、民生所需的政策措施都在向前推進，亦在諸多領域取得了不俗的成效。但這些政策在實施過程中，難免與社會實際見到的成效及需求存在一定落差。要實現良好治理，必然凝聚共識。因此，廣泛聽取持份者的一手建議，是特區政府更好地將相關政策措施與社會所需對齊的重要一步。



政策要與社會所需同步



以安老議題為例，諮詢會上有社工指出，日常工作中需花費大量時間查找獨居長者住址等信息，相信特區政府掌握大量準確數據，希望能在私隱方面適當拆牆鬆綁，與社福機構共享獨居、雙老長者的資料。也有人建議特區政府開放物聯網資源，充分發揮各類樂齡監測設備的作用，以盡量減少獨居長者發生意外的風險。



關於這一議題，李家超已在去年施政報告中宣布，特區政府會研究建立跨專業、跨機構的護老者和殘疾人士照顧者資料庫。特區政府亦正與個人資料私隱專員公署商討如何設計數據分享方案，以符合《私隱條例》要求。雖然特區政府已在落實推行相關工作，但從一線反饋來看，諮詢會與會者提出的措施具有一定的緊迫性。因此，特區政府可通過考量上述意見，對政策的推行力度和實施時間進行優化，使其與社會所需相匹配。