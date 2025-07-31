民國閩台關係檔案面世　見證兩岸血脈相連

福建師範大學圖書館館長吳巍巍主持座談會（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月31日電（實習記者 許思悅）7月30日，由福建師範大學主辦的《館藏民國閩台關係檔案匯編》（100册）新書發布暨座談會在中國歷史研究院舉行。中國社會科學院副秘書長、中國歷史研究院黨委常務副書記、常務副院長馬援，福建師範大學校長鄭家建出席會議並致辭。來自中國社會科學院、海峽兩岸關係協會、中華全國台灣同胞聯誼會、九州出版社等單位的二十餘位專家學者與會，並圍繞《館藏民國閩台關係檔案匯編》的史料價值與現實意義深入交流。



座談會上，中國社會科學院副秘書長，中國歷史研究院黨委常務副書記、常務副院長馬援致辭。他指出，《館藏民國閩台關係檔案匯編》的面世，不僅是歷史學界的一件盛事，更是對閩台兩地血脈相連歷史的一次鄭重回望與深刻銘記。此次新書出版發布會選擇在中國歷史研究院召開，是進一步完善聯席會議機制的新嘗試，具有引領示範作用。他希望以此次新書出版發布會為契機，探索構建全國史學研究協同創新網絡的實踐經驗，推進新時代中國史學的高質量發展。



福建師範大學校長鄭家建在致辭中表示，《館藏民國閩台關係檔案匯編》是福建師範大學對台文化研究的又一重要成果。《匯編》的出版不僅是文獻史料整理領域的重要成果，也為台灣歷史文化的尋根溯源、正本清源提供了堅實基礎。它對於深化兩岸文化研究、增強中華文化認同和民族凝聚力，以及促進兩岸民眾心靈契合、推動祖國和平統一大業，具有突出的文化價值、學術價值。



福建師範大學謝必震教授代表編委會介紹了《館藏民國閩台關係檔案匯編》的編纂背景、主要內容、編撰特點及其重要的學術價值與現實意義。他表示，該叢書是國內首次系統整理民國時期閩台關係檔案的大型影印出版物，檔案突出反映了台胞在福建的活動及閩台社會關聯，尤其注重台灣在閩活動記錄和閩台報刊文獻整理，為研究大陸台胞管理、戶籍及抗日活動等提供了完整史料，涵蓋社會各領域內容。該匯編填補了相關領域史料空白，具有重要學術價值，對堅持一個中國原則、深化兩岸關係研究具有現實意義。



隨後，現場舉行了新書揭幕暨贈書儀式。海峽兩岸關係協會副會長孫亞夫，中國社會科學院副秘書長、中國歷史研究院黨委常務副書記、常務副院長馬援，福建師範大學校長鄭家建，中華全國台灣同胞聯誼會副會長楊毅周，原福建省檔案局（館）巡視員、研究館員林真，福建省檔案館二級巡視員謝濱共同登台。伴隨著全場期待的目光，六位嘉賓一齊伸手，緩緩揭開覆蓋在《館藏民國閩台關係檔案匯編》（100册）上的紅色幕布，標誌著這套珍貴檔案正式面世。