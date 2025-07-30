韓外長自評新政府與日關係實現良好開局

中評社香港7月30日電／韓聯社報道，南韓外交部長官趙顯30日在東京南韓駐日大使館與韓媒記者座談時表示，他向日方提議建立面向未來的雙邊關係，並評價指出，在複雜多變的國際局勢下，新政府與日關係實現良好開局。



趙顯本月21日履新，前一天訪問日本會晤日本外務大臣岩屋毅，當天上午拜會日本首相石破茂。趙顯表示，韓日就韓美日合作的必要性形成共識，具體內容有待繼續討論。



趙顯表示，在國際局勢錯綜複雜的背景下訪日，意在同友邦及時討論當前國際局勢和雙邊關係。他說，石破茂先提出“穿梭外交”，雙方就多種建設性合作方案進行商討。訪日期間，趙顯與日方就韓日關係、韓美日合作事宜、今年將在慶州舉行的亞太經合組織（APEC）峰會、東北亞局勢、青年交流、朝鮮問題等交換意見。



趙顯介紹，韓日雙方已原則上就繼續在金浦機場和羽田機場運作“韓日專用入境審查通道”一事達成一致意見。為紀念韓日邦交正常化60週年，兩國6月在南韓首爾金浦機場、釜山金海機場和日本東京羽田機場、福岡機場專為韓日公民試點開設了為期一個月的專用入境審查通道。



結束訪日行程後，趙顯將啟程前往美國，並於當地時間31日會晤美國國務卿馬爾科·魯比奧。趙顯表示，計劃向美方提出以人工智慧（AI）等為代表的技術領域具體合作方案。他還強調，將致力於推動韓美經貿磋商圓滿達成協定。