國防部答中評：漢光演習就是演戲作秀

國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社 海涵攝） 中評社北京7月31日電（記者 海涵）“‘漢光’演習就是演戲作秀。”國防部新聞發言人張曉剛大校30日下午在例行記者會上回答中評社記者提問時作上述表述。



據報導，台軍近期舉行“漢光41號”演習，首次納入所謂“城鎮韌性演習”，並有連鎖超市參與模擬防空演練。演練期間，台灣多地因台風受災，民眾請求軍方協助救災，賴清德卻公然對災民說“不能什麼事都靠台軍”“軍方沒空，正在‘漢光’演習”。中評社記者就此詢問國防部看法。



張曉剛直言不諱：“‘漢光’演習就是演戲作秀。”當天有多名記者問及台軍“漢光演習”，張曉剛一一回應，闡明清晰態度立場。他指出，“漢光”演習改變不了“台獨”必亡的下場，演得越多越暴露出民進黨當局打著保台旗號害台毀台、裹挾民眾當炮灰的邪惡圖謀。我們正告民進黨當局，多行不義必自斃，無論怎麼折騰都是徒勞的。



關於賴清德消極回應“民眾請求軍方協助救災”一事，張曉剛強調，賴清德當局在災害面前置民生苦難於不顧，卻忙著虛張聲勢搞表演，必遭民意唾棄。



與之形成對照的是近來遭遇強降雨天氣的大陸華北地區。7月23日以來，大陸華北等地遭遇較強降雨，28日夜間，京津冀等地部分地區更是遭遇大到暴雨，部分水庫高水位運行、河道堤防出險，局部地區受災嚴重。張曉剛就此應詢表示，解放軍和武警部隊官兵正奮戰在防汛搶險救災一線，將堅決貫徹落實習主席關於防汛救災工作重要指示精神，堅決完成黨和人民賦予的任務。“有關具體情況，我們將及時發布信息。”





