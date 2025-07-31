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國防部：中俄海軍將於8月舉行聯合演習
http://www.CRNTT.com   2025-07-31 00:39:35


國防部新聞發言人張曉剛大校（中評社　海涵攝）
　　中評社北京7月31日電（記者　海涵）國防部新聞發言人張曉剛大校30日下午在例行記者會上宣布，中俄兩國海軍將於8月位俄符拉迪沃斯托克附近海空域舉行“海上聯合－2025”聯合演習。

　　張曉剛介紹，聯演結束後，雙方部分參演兵力赴太平洋相關海域組織第6次海上聯合巡航。這是中俄兩軍年度合作計劃內安排，不針對第三方，與當前國際和地區局勢無關。
 


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