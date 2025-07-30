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泰國中部發生煙花爆炸事件致9死2傷
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2025-07-30 17:33:05
中評社北京7月30日電／據新華社報導，綜合泰國中部素攀府防災減災部門30日消息，該府一座房屋當天發生煙花爆炸事件，初步統計已造成9人死亡、2人受傷。
素攀府防災減災部門發布消息說，爆炸發生在當地時間上午11時10分，事發後該部門緊急派人員前往開展救援。目前爆炸原因仍在調查中。
另據泰國民族電視台報導，發生爆炸的房屋沒有經營煙花爆竹的執照。
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