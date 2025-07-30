中柬泰國三方非正式會晤在上海舉行

中評社北京7月30日電／據新華社報導，7月30日，中國—柬埔寨—泰國三方非正式會晤在上海舉行。外交部副部長孫衛東同柬埔寨和泰國代表共同出席。



柬、泰雙方向中方重申將遵守停火共識，讚賞中國迄今為平息事態所發揮的積極作用。會議是在坦誠、友好和融洽的氣氛中進行的。



中國持續為支持柬、泰雙方和平解決邊境爭端發揮建設性作用，舉行此次三方非正式會晤是中國的最新外交努力。