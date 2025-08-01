中評觀察：香港外勞之爭 檢討優化勢在必行

港九勞工社團聯會（勞聯）7月22日召開新聞發布會，介紹《勞聯就2025年施政報告建議書》各項重點政策倡議細節及內容（中評社 盧哲攝） 中評社香港8月1日電（記者 盧哲）香港特區2025年《施政報告》將於9月發表，近期各界別紛紛提交施政報告建議書。筆者注意到，就是否需要調整香港現時的“輸入外勞”政策，代表業界、勞工及相關行業的團體討論激烈，甚至出現接連召開發佈會“隔空辯論”之勢。



現時在香港，僱主可循“行業輸入勞工計劃”和“補充勞工優化計劃”輸入外勞，前者只限建造業、運輸業和院舍，有指定配額；後者適用於侍應生、初級廚師等26個職位。其中，為紓緩疫後復常時期不同行業人手短缺的問題，行政長官會同行政會議於2023年6月13日通過建議優化“補充勞工計劃”的涵蓋範圍及運作（容許26個職位類別及非技術或低技術職位輸入外勞，包括飲食業），優化計劃由2023年9月4日起接受申請，為期兩年。



根據特區政府公佈的數據，2023年至2025年5月底，獲批及累計已抵港的輸入勞工數目約五萬人。與此同時，香港今年3月至5月經季節性調整失業率升至3.5%，創兩年新高，失業人數13.58萬。



外勞是否成為影響失業率上升的因素？外勞政策是否應該收緊甚至叫停？社會由此產生熱烈討論。筆者觀察，香港各大政黨提出的施政報告建議中，全都針對外勞政策提出看法。



關注勞工及基層的政黨社團提出要削減甚至停止外勞輸入。



工聯會在施政報告建議書中表示，促訂立外勞煞停及削減機制，加強監察輸入人才及外勞計劃。工聯會建議全面檢討“補充勞工優化計劃”，對失業情況嚴重、工資收入受壓的行業和工種，凍結並逐步削減輸入外勞名額，設立煞停機制。同時，要全面加強監察輸入人才及外勞計劃，強化勞顧會監督及把關功能；制訂輸入勞工監察機制，定期公開外勞及企業資料。