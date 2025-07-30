日本22個都道府縣觀測到海嘯 岩手達1.3米

中評社香港7月30日電／共同社報導，俄羅斯遠東堪察加半島近海30日上午8點25分前後發生了地震，地震規模據據推算為M8.7級。日本氣象廳以太平洋一側為主發佈了海嘯警報和提醒信息。當天下午在岩手縣久慈港觀測到了1.3米高的海嘯，海嘯抵達了從北海道到沖繩的22個都道府縣。



氣象廳下午6點半前後將北海道、青森、岩手、宮城、福島以外地區變更為海嘯提醒。



氣象廳表示“預計海嘯的高位狀態持續約一天以上”，呼籲民眾在警報解除前繼續疏散。據總務省消防廳稱，全國各地方政府一度對約200萬人發出“疏散指示”。



海濱浴場紛紛關閉，居民與遊客撤往高處。鐵路、航空和高速公路均受到影響。政府已在首相官邸危機管理中心設置官邸聯絡室，首相石破茂表示“政府將做好萬全的應對”。



據氣象廳稱，在北海道根室市花咲和東京八丈島八重根觀測到80厘米的海嘯，在宮城縣石卷港為70厘米等。



起初推算地震規模為M8.0，並於上午8點37分發佈了海嘯提醒信息。隨後修正為M8.7，上午9點40分改為警報。此次地震在北海道釧路市等地測得震度2（日本標準）。



這是2024年4月台灣附近發生地震以來，日本再次發佈海嘯警報。而因遠離日本的海外地震引發海嘯而發佈警報則要追溯到15年的2010年2月智利地震。內閣府稱，1952年發生的堪察加半島海域地震曾導致北海道至本州太平洋一側遭遇最高3米的海嘯。