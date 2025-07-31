兩岸記者湖南行聯合採訪啟動 吳璽談三期望

與會領導共同開啟2025年海峽兩岸記者湖南行聯合採訪活動（中評社 陳思遠攝） 中評社長沙7月31日電（記者 陳思遠）7月30日，由國台辦新聞局與中國記協台港澳工作部共同舉辦的“抗戰勝地 三湘新貌”2025年海峽兩岸記者湖南行聯合採訪活動在湖南長沙正式啟動，啟動儀式由國務院台辦新聞局副局長、新聞發言人朱鳳蓮主持。



啟動儀式上，活動主題宣傳片《血沃湖湘壯山河》生動展現出湖南在抗戰期間的關鍵歷史地位與卓越貢獻。銘記歷史是前行的基石，往昔革命先輩們的無畏與犧牲，鑄就了當下的幸福生活，歷史雖已遠去，但其精神力量依舊激勵人心。



湖南省委常委、省政協黨組副書記隋忠誠在致辭中介紹，湖南與台灣歷史淵源深厚、血脈相連，交流往來頻繁，眾多台資項目為湖南發展添磚加瓦。他表示，此次聯合採訪活動，意在銘記歷史、緬懷先烈，全方位展示湖南新貌，推動兩岸新聞領域交流，助力更多台灣同胞深入瞭解湖南，進一步促進兩岸融合發展。



國務院台辦副主任吳璽在致辭中指出，此次聯合採訪活動安排兩岸及香港記者走訪抗戰史跡、體悟湖南發展，期望能從歷史與現實中獲取啟示。吳璽表示，有三點期望：一是以史為鑒，堅守民族大義，捍衛歷史真相，凝聚兩岸同胞命運共同體意識；二是把握當下，記錄湖南產業崛起、鄉村振興成就以及兩岸交流碩果，弘揚兩岸齊心共謀民族復興的正能量；三是同心同向，充分發揮媒體的橋梁紐帶作用，推動兩岸融合發展，攜手書寫民族復興的美好未來。

