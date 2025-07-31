謝必震答中評：閩台關係檔案印證兩岸一家親

謝必震教授接受記者採訪（中評社 許思悅攝） 中評社北京7月31日電（實習記者 許思悅）由福建師範大學主辦的《館藏民國閩台關係檔案匯編》（100册）新書發布暨座談會近日在京舉行。福建師範大學閩台區域研究中心教授、《館藏民國閩台關係檔案匯編》（100册）編委、副主編謝必震在現場接受中評社記者採訪。



謝必震表示，這套檔案匯編具有重要的學術價值和資料價值，是目前學界較為罕見的、以地方館藏檔案為基礎系統整理的成果。相較於第二歷史檔案館的民國時期檔案，《館藏民國閩台關係檔案匯編》（100册）收錄的是福建省的地方性文獻，突出閩台關係的區域特色，特別是展現了民國時期台灣同胞在福建地區參與抗日活動的史實，為相關研究提供了第一手資料。



談及這部作品對於當下的意義，謝必震表示，“歷史告訴我們台灣是中國的一部分”，閩台之間的深厚淵源正是兩岸一家親的歷史見證。他表示，台灣民眾中有很大一部分祖籍在福建，這種血緣、地緣的聯繫，在檔案中可以清晰地看到。大家看到我們做的研究，就會瞭解到這一段的歷史，瞭解這個閩台之間密不可分的關係。



他進一步指出，通過這些真實的歷史檔案，廣大讀者、尤其是青年群體可以更加深入地理解兩岸關係的歷史根基，從而增強民族認同、歷史認同。

