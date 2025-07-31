宋德劍：客家文化是兩岸融合發展的重要根基

宋德劍作“客家文化與兩岸融合發展的思考”主題演講 中評社香港7月31日電/嘉應學院粵台客家文化傳承與發展協同創新中心主任、台灣研究所所長、香港兩岸客家研究中心榮譽顧問宋德劍，7月26日在廣東梅州嘉應學院，向前去參訪的台灣、香港訪問團發表“客家文化與兩岸融合發展的思考”主題演講。這是香港兩岸客家研究中心組織的“講客堂”第十三講——“兩岸客家與鑄牢中華民族共同體意識”系列活動之一。



宋德劍表示，兩岸融合的根基在於文化認同。客家文化的精神特質體現在家國情懷、慎終追遠和“根”的意識。梅州與台灣地緣相近、人緣相親、文化相通、經濟相融、商緣相生，兩地客家同根同脈、同祖同宗，有著深厚的歷史淵源。



宋德劍說，粵東地區是台灣客家的原鄉，台灣500多萬客家人中，祖籍地在梅州的有180萬之眾。粵籍客家人在台灣的開發與建設中做出巨大貢獻，湧現了姜秀鑾、黃南球、張達京等一大批在台灣社會有深遠影響力的客家大族。粵台兩地的客家人不僅在血緣上同屬一脈，在文化淵源及傳承上同樣體現兩岸同屬一家的事實。



宋德劍說，經過數百年的歷史演變，台灣的客家人仍然保存著與大陸原鄉基本一致的客家文化。客家文化是北方漢文化與南方當地文化在以廣東梅州為中心的粵東地區經過長期的融合而形成，博大精深，內涵豐富。客家人到台灣後，同樣將客家文化帶到了台灣，台灣客家文化是大陸客家文化的延續。

