立法會小組委員會提出多項政策意見

中評社北京7月31日電／據大公網報導，立法會研究政策事宜小組委員會昨日（30日）召開傳媒簡報會。立法會內務委員會主席李慧琼及9名各小組主席或委員出席會議，向傳媒介紹各小組工作重點。李慧琼表示，期望行政長官於今年9月份發表的施政報告中會采納小組意見。



本屆政府致力推動香港成為國際教育樞紐，打造“留學香港”品牌，以吸納更多國際生赴港深造。故此，推動香港成為國際教育樞紐小組委員會主席、立法會議員鄧飛提出多項建議，包括持續檢視本港中小幼教育配套發展，並積極在東盟、中東等新市場推廣“留學品牌”，加強政商合作，進一步完善宿舍配套、增加獎學金名額及實習就業機會等。



金融科技智慧城市齊驅



發展智慧城市事宜小組主席、立法會議員葛珮帆表示，推動香港發展智慧城市至關重要，她指出要制訂《香港智慧城市藍圖3.0》。



金融科技方面，Web3及虛擬資產發展事宜小組委員會主席、立法會議員吳傑莊則提出多項建議，其中包括吸引國際大型金融科技企業落戶香港，協助金融服務業界更廣泛應用金融科技，令更多行業升級轉型。



人力資源培訓與規劃事宜小組委員會主席、立法會議員顔汶羽強調要釋放潛在勞動力，支援婦女及長者再投身職場。



研究人口政策和措施小組委員會主席、立法會議員梁毓偉則提出，希望訂立短、中、長期的措施，以有計劃、長遠地緩解人口老齡化問題。他提出，要加強跨部門統籌和協調，以及規劃不同經濟領域和公共服務的需求。