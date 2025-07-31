經濟靠穩加息有望　歐元上望1.19

歐元兌美元（大公報） 中評社香港7月31日電／大公報報導，實德金融集團首席分析師郭啟倫分析，美國總統特朗普推動跟貿易夥伴進行的關稅談判，歐盟基本上是最後一批經過多番強硬談判仍未有達成理想結果的主角之一。然而，歐盟委員會主席馮德萊恩在最後限期前的一個星期，終於跟特朗普一起向外宣告，歐盟跟美國已達成初步貿易框架協議，美國將徵收來自歐洲的大部分商品15%關稅稅率，而歐盟換來的是歐洲企業將會在三年內購入總值7500億美元的美國能源產品，並且會對美國進一步增加6000億美元的投資。



新關稅稅率生效之後，來自歐洲的汽車將會被徵收15%的關稅稅率是低於目前水平，另外，歐洲某些農產品、化學品、半導體設備、飛機及零部件將會豁免被徵收新關稅。歐盟爭取過來的貿易協議，儘管明顯地已經把特朗普原先所制定的稅率打了折扣，然而，是否不會嚴峻地拖累歐盟的經濟增長步伐，暫時而言實在是言之尚早，投資者有見及此，紛紛沽售歐元，把歐元推低至六個星期以來的低位水平，暫時歐元的跌勢還未喘定，不能抹殺繼續向下發展的機會，然而，投資者也不是完全沒有趁低吸納歐元的理據，歐元可能距離完成這一輪的下挫走勢只是一步之隔。



資金低吸 短期調整料完成



首先，歐洲央行在剛過去的議息會議上維持利率不變，並向外釋放出未來偏向鷹派的貨幣政策立場。既然歐洲央行已經顯示出停止寬鬆貨幣政策，或可以詮釋為減息周期已告終，在歐洲央行的存款利率已經在2厘水平見底的憧憬下，投資者應該會寄望歐洲央行跟聯儲局的利息差距，在不久的將來會明顯收窄，趁低吸納歐元的動作應該會逐步升溫，對歐元應該會構成低位反彈的利好作用。另一方面，近日出台反映歐元區經濟狀況的一些數據結果也頗為理想，對歐元也應該會構成正面的推動。



這些數據包括歐元區5月份高於預期及上次的工業生產、錄得自去年8月以來高位的歐元區7月份綜合採購經理指數、自2022年7月份以來最高水平的製造業採購經理指數，以及上升至2022年2月以來高位的7月份歐元區Sentix投資者信心指數。在歐洲央行加息展望，以及歐元區經濟靠穩兩大關鍵理據下，歐元短期應該能夠逐步在1.142水平站穩陣腳，並且有望在中短期反彈回升至1.19水平。