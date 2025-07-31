國家智慧教育平台免費開放　港校可調適使用

中評社北京7月31日電／據大公網報導，有議員關注內地建立涵蓋中小學、職業教育、高等教育和終身學習的“國家智慧教育公共服務平台”（智慧教育平台）是否可引入香港，並在融合本地課程後，供本地各級學校使用。教育局局長蔡若蓮昨日（30日）於立法會回復指，該平台對本港師生免費開放，但因兩地課程不同，本港學校使用上述平台，需進行調適及作相關技術調整。



蔡若蓮指出，為配合國家科教興國戰略，教育局積極推動教育創新，通過成立“數字教育策略發展督導委員會”，訂定數字教育的方向和重點，持續優化課程、加強教師培訓、完善數字教育基礎建設等。她又說，教育局一直鼓勵和支持學校因應校情和學生學習需要，探索和採用多元化、適切的教學策略，善用科技包括大語言模型等，同時配合學校課程的宗旨和目標，培養學生的資訊素養、使用創新科技的正確態度和價值觀。



蔡若蓮表示，大語言模型於教學上的應用正在不斷發展和完善，例如可以輔助教師備課、出題和批改作業，協助學生查索資料、獲得寫作建議等。然而，要借以提升教育質素及文化傳承的深度，包括融入正確的歷史、文化價值觀等，有賴教師專業應用科技，設計優質的學習活動，方能發揮作用。



蔡若蓮透露，目前教育局已與國家智慧教育平台相關部門聯繫，瞭解平台的運作模式與資源類型，並將積極研究及借鑒相關平台的經驗，探討可行方案，優化本地的教學資源平台，更好支援學與教。



立法會議員黃錦輝提問指出，政府有否計劃開發具本地特色的分科教育大語言模型，供香港學生和進修人士使用。蔡若蓮表示，本港部分學校正嘗試建立校本大語言模型，政府支持校本創新，但現階段沒有要求所有學校自行建立與分科教學相關的大語言模型。