有力回擊西方抹黑　“唱衰”香港注定破產

7月1日，香港特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式，慶祝香港回歸祖國28周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月31日電／據大公網報導，特區政府昨日發布《香港營商環境報告：“一國兩制” 獨特優勢》，以客觀事實及扎實數據，全方位說明香港開放、安全、穩定和高效的營商環境，助力海內外投資者更深入瞭解香港最新發展態勢，鼓勵他們用好香港在“一國兩制”下“內聯外通”的獨特優勢以及“超級聯繫人”和“超級增值人”的卓越功能，緊緊抓住中國高質量發展帶來的無限商機。



自香港國安法實施以來，美西方政客大量炮製香港“營商環境惡化”、“資金撤退”、“企業出走”、“人才外流”等謠言。然而，真的假不了，假的真不了。2021年特區政府曾發表首份香港營商環境報告，以正視聽。過去幾年來，香港在吸引資金流入、匯聚企業、招攬人才方面取得了亮麗成績，在金融、貿易、航空、航運、創科、知識產權貿易、法律服務，以及文化、旅遊、體育等領域的發展之快有目共睹，賦予了新一份香港營商環境報告更翔實的內容，更有說服力的理據。



事實勝於雄辯。2024年，有香港境外母公司的駐港公司數目大幅增加約一成，總數達1萬間；初創企業約4700家，兩項數據均創歷史新高。在吸引人才方面，“高才通”等引才計劃成效顯著，合共收到近50萬宗申請，其中逾33萬宗已批准，近22萬人已抵港。吸引重點企業辦公室成立兩年多來，引進84間重點企業來港落戶或拓展業務，當中不乏市值或估值百億元的先鋒企業。同一期間，投資推廣署協助超過1300家境外企業來港設立辦事處或擴展業務，帶來逾1600億元的投資。



香港金融市場也是穩步向上，恒生指數在去年上升18%的基礎上，今年再升25%，在全球名列前茅。股市每日平均成交額達到2400億元，同比大幅上升約120%。新股上市熱浪滾滾，IPO集資額在全球獨占鰲頭。香港管理資產業務錄得顯著增長，截至去年底資產管理總值超過35萬億元，按年增加13%，鞏固亞洲第一位置，並向全球第一寶座發起衝鋒。同樣令人驚喜的是，香港零售業在連跌4個季度後回穩，反映私人樓價表現的指數也止跌回升，一舉收復今年以來的失地。



香港營商環境持續向好，首先是受惠於中央挺港惠港政策陸續有來。國家“十四五”規劃支持香港建設“八大中心”，為香港發展創造更廣闊空間；粵港澳大灣區建設加速推進，香港與內地的互聯互通持續深化，前海、河套等重大合作平台建設日新月異，為香港拓展了發展腹地；CEPA協議修訂，進一步為各行各業創造前所未有的發展良機；跨境理財通、債券通等政策的落實，為香港金融市場注入了新動力。這些政策不僅鞏固了香港的傳統優勢，更為香港培育新增長點，推動香港在融入國家發展大局中實現更好發展。