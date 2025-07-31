盯死離退環節　破“旋轉門”築“防火墻”

福建省石獅市紀委監委嚴肅整治政商“旋轉門”、“逃逸式辭職”等突出問題，深挖徹查領導幹部離職後違規從業、利用原職權或影響力謀利等違紀違法行為。圖為近日，該市紀委監委幹部就相關案件綫索進行會商研判。（圖片來源：中國紀檢監察報） 中評社北京7月31日電／據中國紀檢監察報報導，二十屆中央紀委四次全會提出，要持續深化政商“旋轉門”治理。各級紀檢監察機關將整治政商“旋轉門”作為監督重點，時刻緊盯新型腐敗和隱性腐敗，深挖徹查違紀違法問題，推動構建親清政商關係，為高質量發展清障護航。



抓住產生影響或發揮作用關鍵，對黨員、幹部離職或退（離）休後從業行為作出規範



案例表明，一扇政商“旋轉門”，背後或多或少隱藏著權力與資本的不當勾連。2024年，江蘇省揚州市邗江區紀委監委查處了一起典型案例：揚州高新區原環境保護和安全生產監督管理局副局長張某某，在擔任相關職務期間，利用負責環評審批等職權便利，多次為一企業謀取利益。當該企業負責人提出支付“顧問費”時，張某某未予接受，而是與其約定“退二線後再議”。2021年6月，張某某退出領導崗位後，主動與該企業簽訂為期五年的所謂“環保咨詢服務合同”，以“咨詢費”名義收取此前約定的好處費。2024年7月，張某某受到開除公職處分；9月，張某某被判處有期徒刑三年八個月，並處罰金人民幣25萬元。



“張某某的違紀違法行為，表面是利用自己長期從事生態環保工作形成的專業技術優勢為企業服務，實際上是利用在職期間的權力為企業謀取利益，是權錢交易的延期兌現。”邗江區紀委監委第六紀檢監察室副主任吳迪告訴記者，張某某走上腐敗的道路，主觀上是貪欲作祟、心存僥幸，客觀上也反映出對其在職期間權力運行的制度約束存在漏洞，以及對其違規經商辦企業行為的監管缺失。



浙江省嘉興市第一醫院原院長曹浩強案件，同樣呈現出“期權化”的特徵。在任期間，曹浩強利用職務便利為某醫療中心提供幫助，並與該中心負責人達成退休後獲取回報的口頭協議。2016年退休後，曹浩強進入該醫療中心擔任院長，以“考核獎”名義收受好處費。2024年4月，曹浩強被開除黨籍、取消退休待遇；9月，曹浩強被判處有期徒刑五年六個月，並處罰金人民幣60萬元。



“曹浩強拉長權力變現的‘戰線’，通過‘在位不收退休收’的方式，以退休後獲聘取酬為掩護，企圖使自己的受賄行為‘隱形’。”嘉興市海鹽縣紀委監委第五紀檢監察室副主任馮耕耘分析。

