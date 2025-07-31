“新三樣”成為中華文化走出去的創新載體

新加坡藝術科學博物館播放的中國網絡文學IP角色影像。圖片為閱文集團提供 中評社北京7月31日電／據人民日報報導，一部網絡小說，衍生出集有聲書、廣播劇、漫畫、動畫、電視劇、電影、手游、衍生品等於一身的IP作品。一個全球共創IP何以煉成？



2011年，500多萬字的網絡小說《全職高手》在起點中文網開始連載。剛動筆時，該書作者、閱文集團白金作家“蝴蝶藍”不會想到，這部電子競技題材的網絡小說，長尾效應如此顯著：改編動畫首日播放破億次，動畫系列總播放量超25億次；動畫大電影《全職高手之巔峰榮耀》在9個國家及地區上映；同名電視劇播放量近40億次。



“《全職高手》是網文出海的一個典型代表。”閱文集團相關負責人說。《全職高手》2014年完結，2015年即登陸日本，由日本出版社Libre出版日文版，下載量超過3000萬次，出版社的網站還專門製作了“用語解說”欄目。2017年，《全職高手》英文版上線閱文集團旗下平台起點國際，累計海外閱讀量突破1.3億次。



同年問世的起點國際，是最早從事中國網文海外傳播的平台之一。2018年，起點國際開通原創功能，越來越多海外用戶從單純的閱讀者轉變為創作者、翻譯者，甚至IP共創者。截至2024年底，起點國際已上線約6800部中國網絡文學翻譯作品，培育46萬名海外作家，累計訪問用戶近3億，覆蓋200多個國家和地區。



“今天在閱文，有100多個國家和地區的作家在共同創作網文，中國網絡文學已經成為世界的網絡文學。”閱文集團首席執行官兼總裁侯曉楠介紹，作為文化出海“新三樣”的代表，網絡文學已從內容出海、模式出海邁向“全球共創IP”的新階段。



全球共創IP，有力推動著中國網絡文學全產業鏈全球化進程。小說、漫畫、動畫、電影、衍生品……隨著出海產品矩陣的逐漸完善，《全職高手》IP的全球影響力持續提升，甚至開始打破“次元壁”——



7月21日，瑞士國家旅遊局與閱文集團《全職高手》IP合作啟動，主角葉修“入職”瑞士國家旅遊局，化身2025年“瑞士旅遊探路員”，為期一個月的主題打卡活動將在瑞士各地舉行。社交平台上，“蘇黎世見”已經成為各國粉絲通用的問候語。



“數字大航海”時代，網絡文學正帶著萬千中國好故事揚帆遠航。侯曉楠感慨：“衹有實現本土化表達，才能在真正意義上實現中華文化走出去，讓好作品有機會成為伴隨一代代人成長的全球IP。”

