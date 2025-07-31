從嘗鮮到長線，首店經濟持續升溫

位於上海黃浦區的霍卡全球首家品牌體驗中心，受訪者供圖。 中評社北京7月31日電／據人民日報報導，7月30日召開的中共中央政治局會議提出，深入實施提振消費專項行動，在擴大商品消費的同時，培育服務消費新的增長點。



在北京三里屯，“種草”國際小眾品牌；在上海新天地，打卡運動品牌的體測服務；在重慶觀音橋，領略山城晚風里的青春活力……各地採取多種措施，鼓勵國際和本土品牌落地生根。中辦國辦印發的《提振消費專項行動方案》提出，鼓勵國內外優質商品和服務品牌開設首店、舉辦首發首秀首展。



首店即行業內有引領性、代表性的知名品牌在一個區域內首次開設的門店，比如全球首店、亞太首店或全國首店；或是原有品牌通過跨界、創新，在某個區域的首次落地。從舌尖美食到圈粉潮玩，從運動裝備到時尚新品，持續上新的首店不僅為消費者提供更加多元的消費選擇，更為城市發展注入新的活力。





瑞典戶外品牌“火柴棍”北京首店正加緊裝修，法國小眾品牌“波靈恩”中國首店落地三里屯……行走北京，國際品牌爭相設立首店，正成為消費領域不斷成長的新動能。



北京國貿商城南區一層，“火柴棍”北京首店裝修現場，工人們正在加緊施工。客戶經理譚立介紹，112平方米的店面雖然不大，卻將為品牌發展提供新機遇。



隨著人流乘扶梯而上，位於國貿商城南區四層的嘉格納華北首家品牌店於3月18日開業。夯土做的接待台、竹節形制的蠶絲燈……步入店內，這個擁有300多年歷史的德國家電品牌與中國傳統文化碰撞融合，吸引了不少中國顧客。“目前來自京津冀的客戶居多，也有坐飛機從更遠的地方趕來的。”嘉格納北京總經理楊同介紹，“經過這段時間的運營，我們感到了中國市場的巨大潛力。”



豐富的國際資源、深厚的人文底蘊、鮮明的創新氣質，以及居於全國城市前列的消費規模，匯聚成北京對於國際品牌的強大磁力。以國貿商城為例，23萬平方米的空間內，擁有400多家商戶，其中首店就有100餘家。