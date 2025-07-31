樓市站穩陣腳　觀望者宜調整策略

本月一手成交暢旺，宗數已突破2000宗。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月31日電／據大公網報導，樓價在2021年前持續高企，住宅物業成為普羅市民望而卻步的目標。多年來“等樓跌”成了上車族的共同心聲，如今樓市調整確實來臨，價格較高峰已出現回落三成多。這段市況本應是精明買家部署之機，可惜不少資金持有者仍抱觀望立場，迄今仍期望出現更低門檻，恐怕再次錯失先機。



經濟低迷加上樓價持續下挫，令投資者信心受損，不少人已無力再抓緊機會。即使近日市況漸露回穩端倪，部分伺機入市者仍深陷“未跌夠”思維，就算沒有數據佐證，也堅定認為樓價未見底。這種過分謹慎的取態，令部署步伐變得滯後，錯失吸納良機亦屢見不鮮。



另有部分人，對過往樓價過高而感到不滿，不但只會冷眼旁觀，甚至常以“食花生”態度看投資者損手，卻未有釐清住宅與商業地產在需求層次上的根本不同，分析自然流於粗疏。



又有一些人認為新盤價格將會一浪低於一浪，市場難言止跌，所以不用現在就部署入市。觀乎本月一手市場，成交宗數已突破2000宗，發展商出貨節奏穩定，普遍維持原有定價，並無進一步減價的誘因。若對後市仍期望全面“大劈價”，未免與事實脫節。



值得關注的是，一些善於捕捉市況的資金，其實已率先落場。他們判斷樓價已觸底或接近底部，在回升未明朗前已作好部署。這些動作果斷的“聰明錢”多年來屢在波動市中占先，不少已開始入場押注目前的樓市。



事實上，從不同角度觀察，都會發現利好訊號正陸續浮現。中美貿易氛圍顯著改善，有助減少市場不明朗因素。內地第二季國內生產總值增長達5.2%，略高於市場預期，反映經濟﻿復甦進程穩定。美國聯儲局的減息預期亦漸趨清晰，而且又相信新任主席可能採取更進取政策立場，為環球資產市場提供穩固支撐。



物業回報穩定 有升值空間