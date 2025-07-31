國務院食安辦部署加強暑期汛期食品安全工作

6月5日，在河南省焦作市博愛縣第一中學，縣紀委監委工作人員聯合市場監管部門對考點食堂開展食品安全專項監督檢查。（圖源：新華社） 中評社北京7月31日電／據人民日報報導，國務院食安辦近日印發通知，要求各地食安辦切實發揮統籌協調作用，加強暑期、汛期食品安全工作，全力保障人民群眾飲食安全。



通知要求，督促食品生產經營企業嚴格落實“日管控、周排查、月調度”制度，全面排查場所環境、設施設備、原料採購、加工製作、貯存管理、人員健康等方面的風險隱患；認真做好食品原料清理、環境清潔、設備檢修、用具消毒等工作，確保符合食品生產經營要求；採取有效措施防止食品及食品相關產品污染，嚴防腐敗變質、污穢不潔的食品、食品原料、半成品流入市場，及時處置污染、變質食品。



通知強調，各地要針對米面油、肉蛋奶、調味品等消費量大的食品，嬰幼兒、老人等重點人群食品，以及向災區集中調撥、捐贈、銷售和災區企業生產銷售的食品，加大日常監管力度，抽檢發現不合格食品，一律依法下架、召回，並採取相應處置措施；對通過日常監督檢查、12315平台、全國食品安全內部知情人舉報系統等途徑發現的違法違規問題線索，及時開展情況核查並依法依規進行處置，嚴厲打擊在受災地區和農村、城中村等重點地區生產經營假冒偽劣、過期變質、受污水浸泡的食品等違法違規行為；及時發布食品安全消費提示，加強輿情監測和輿論引導，及時澄清不實信息，回應社會關切；強化應急值班值守，加強跨部門溝通協作，認真落實重要信息直報快報要求，重大情況第一時間報告。