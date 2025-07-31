﻿特區搶人才　近22萬人抵港遠超目標

政務司司長陳國基昨日率官員出席立法會前廳交流會，討論人才及教育政策。（大公報） 中評社香港7月31日電／第二十次立法會前廳交流會昨日（30日）上午舉行，政務司司長陳國基、教育局局長蔡若蓮、署理勞工及福利局局長何啟明等官員出席。陳國基在會後表示，今次前廳交流會中，一眾官員和議員深入討論如何更好地推動教育、科技和人才一體化的發展，為香港發展的改革和創新提供堅實的支持，政府會認真整合和參考相關意見。



大公報報導，陳國基指出，截至今年6月底，各項人才入境計劃共收到接近50萬宗申請，當中近33萬宗已獲批准，已有近22萬人才及其家人抵港，強調相關數字遠超三年引入10.5萬名人才的目標。此外，陳國基透露，政府計劃在2026年上半年或更早的時間盡快公布北都大學教育城概念發展綱要，進一步支持香港發展成為國際專上教育樞紐。



交流會以事務委員會分組進行，是次會議上人力事務委員會分組討論優化人才計劃和人才服務，吸納重點創科人才，建設國際高端人才集聚高地。教育事務委員會分組討論建設國際教育樞紐，打造和推廣“留學香港”品牌，為“八大中心”和科技創新提供人才支撐。



陳國基表示，針對國家及香港各方面所需，政府正積極游說目標頂尖人才來香港發展，並為獲邀人士提供具吸引力的個人化便利安排，但暫未能透露更多邀請機制的具體運作細節。政府會向從事科技研究的機構、大專院校等介紹邀請機制，讓這些機構配合新機制做好準備。政府還會繼續透過香港人才服務辦公室，善用革新線上平台、擴大合作夥伴網絡、與業界及雇主團體合辦招聘會、外訪等方式，吸引及支援世界各地人才來港發展。

