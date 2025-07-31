智方便優先機制　公平分配公共資源

中評社北京7月31日電／據大公網報導，面對“康體通”炒場問題持續困擾市民，筆者建議推出“智方便優先機制”，這不僅能有效解決炒場問題，更是建設智慧城市、改善市民生活質量的重要契機。本文深入探討這個機制如何為香港市民帶來實質的社會和經濟效益。



“先到先得”已被自動程式壟斷



當前的“先到先得”制度在數碼時代已完全失效。炒場黨利用自動化程式在毫秒間完成預訂，普通市民根本無法競爭。這不是公平競爭，而是技術碾壓。無論政府投入多少系統資源，炒場黨也會相應增加技術投入，形成永無止境的軍備競賽。



筆者倡議的智方便優先機制，核心理念是“獎勵誠實，便民利民”。具體而言，“智方便＋”用戶可以提前十五分鐘開始預訂，無需驗證碼，享有50%配額；智方便用戶提前五分鐘開始，經過簡化驗證，享有30%配額；一般用戶則在正常時間預訂，需要完整驗證程序，享有20%配額。



這樣的設計並非歧視，而是基於合理的公共政策原則。願意接受特區政府身份核實的市民，實際上為數碼政府建設作出了貢獻。他們主動配合特區政府數碼化政策，接受更嚴格的身份核實，幫助建立可信的數碼身份生態。獎勵這些市民是合理的，就如納稅人享有公共服務、義工獲得嘉許一樣。



更重要的是，智方便用戶經過政府身份核實，被炒場黨冒用的風險極低。給予他們優先權，實際上是基於風險評估的合理安排，有助維護整個系統的公正性。



降社會成本 改善公共服務



智方便優先機制最直接的社會效益是終結“技術作弊”，恢復公共資源的公平性。目前的制度讓掌握高科技的炒場黨占盡優勢，普通市民無論多努力都永遠搶不過機器人程式。這種不公平現象不僅剝奪了市民應有的權利，更造成了廣泛的社會怨氣。