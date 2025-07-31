《國家信息化發展報告（2024年）》發布

7月3日，在安徽省蕪湖市灣沚區航空小鎮，一架通航飛機準備起飛。安徽省加快布局以低空經濟、商業航天、衛星應用和深空探測為主要內涵的空天信息產業，成為經濟發展的新增長極。（圖源：新華社） 中評社北京7月31日電／據人民日報報導，7月30日，《國家信息化發展報告（2024年）》發布會在京召開。會上，國家網信辦信息化發展局負責同志介紹了報告主要內容和推動信息化發展工作情況。



報告顯示，2024年，各地區、各部門深入貫徹落實黨中央、國務院決策部署，積極謀劃改革創新舉措、凝聚政策資源合力，扎實推進《“十四五”國家信息化規劃》重大任務、重點工程、優先行動實施，創新發展能力顯著增強，賦能發展作用日益明顯，普惠發展效應持續釋放，安全發展基礎不斷夯實，開放發展成果更加豐碩，全國信息化發展水平邁上新台階，為開創新時代新征程網絡強國建設新局面提供強大動力和堅實支撐。



報告分析了2024年國家信息化發展情況網絡問卷調查結果。調查結果顯示，受訪網民普遍認為，2024年信息化在創新學習工作方式、提升生活服務水平、增強公共治理能力等方面發揮了更加重要的作用，人民群眾的獲得感、幸福感、安全感更加明顯；受訪企業表示，2024年加強信息技術創新和人才培育，積極布局新產品、新應用、新業務，不斷提升企業競爭力。