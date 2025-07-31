如何有效支持中小市值企業？

重塑中小市值上市公司，不僅是中小上市公司市場流動性的問題，更是關乎到香港資本市場能否實現高質量發展。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月31日電／據大公網報導，2025年以來，香港資本市場迎來了令人矚目的﻿復甦局面。截至今年7月底香港共迎來了58宗IPO（首次公開募股），累計集資額達1300多億港元，在全球IPO市場中暫列第一位。這一成績充分體現了香港資本市場的強勁﻿復甦和國際競爭力。IPO市場火熱，新股數量與募資額雙雙攀升，恒生指數與科技指數反彈強勁，南向資金持續淨流入，交投活躍度重返全球前列。在港交所與監管部門持續推動制度改革、優化營商環境的背景下，香港重新展現出國際金融中心的強大韌性與吸引力。



在耀眼數據背後，市場結構性矛盾不容忽視。中小市值上市公司數量占比超過八成，但其交易量與融資能力卻持續低迷，甚至不少公司出現“零成交”“僵屍股”現象。根據港交所統計，市值低於10億港元的上市公司中，超過50%日均成交額低於50萬港元；大量公司連續數年無融資行為；導致大量中小市值公司長期處於“估值窪地”，交投稀疏、融資無門。與大型企業頻繁獲得分析師覆蓋不同，香港多數中小上市公司長期缺乏專業研究追蹤，投資者對其基本面缺乏認知與信心，形成“信息不對稱─低關注─低交易─低估值”的惡性循環。



僵屍股的持續存在，已成為拖累香港市場形象、抑制資源優化配置的重要障礙。這些“沉默”的上市公司不僅資源沉澱嚴重，也難以為科技轉型、產業升級提供資本支持。如果不正視並解決中小市值板塊長期低效、低流動性的問題，香港資本市場將難以實現真正的高質量發展。



值得關注的是，與香港同為國際金融中心的新加坡，近期就中小市值公司板塊實施了一籃子系統性改革，正成為頗具參考價值的樣本。



星洲新舉措值得參考



（一）設立股權市場發展基金：



新加坡金融管理局（MAS）於2025年2月推出總規模達50億新加坡元（約39億美元）的“股權市場發展計劃”（EQDP），目標是提升新交所中小市值股票的流動性與投資人參與度。