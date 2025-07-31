鮑威爾未按要求減息　白宮聯儲局緊張升溫

中評社香港7月31日電／聯儲局連續第五次會議維持利率不變，然而有兩名理事投下反對票，是30多年來首次，反映內部對特朗普總統關稅政策潛在影響的看法出現分歧。主席鮑威爾表示，關稅對通脹的影響仍然未見明朗，目前未就9月的貨幣政策作出決定。



Yahoo 財經消息，聯邦基金利率維持在4.25厘至4.5厘區間，自去年秋季累計減息1厘後，已連續數月維持不變。理事 Christopher Waller 和 Michelle Bowman 表示反對，他們主張減息0.25厘。



議息聲明指，今年上半年經濟增長已“有所放緩”，其中出口淨額繼續拖累經濟表現。這比6月時使用的“穩健”措辭明顯更為保守。



在議息會議期間，當局公布美國第二季GDP反彈至3%，扭轉第一季因進口商為避開特朗普關稅提前進貨而導致的0.5%收縮。整體而言，經濟增速自2024年以來已有所放緩。



主席鮑威爾在記者會上形容，目前政策屬於“溫和約束性”程度，而美國經濟增長有所放緩但依然強韌，因此維持現時利率水平屬合適做法。



“我們今天決定將利率維持在當前水平。我會將其形容為溫和的限制性政策。對我和絕大多數委員會成員而言，經濟表現並未受這一政策所壓抑，因此目前的立場仍然適當。”



聲明重申勞動市場依然“穩健”，但通脹仍然“略高於理想水平”；經濟前景的不明朗“仍然偏高”，與6月聲明中的“不確定性已減弱但仍偏高”相比，語氣略有轉變。

