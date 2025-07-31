航運景氣上升　中遠海控目標15.8元

中評社北京7月31日電／據大公網報導，上海國際航運研究中心早前發布第二季中國航運景氣報告，第二季中國航運景氣指數為120.81點，按季上漲14.77點，升至較為景氣區間；中國航運信心指數為123.22點，按季上升12.89點，由相對景氣區間升至較為景氣區間，此數據反映出當前航運業熱度提升，從業人員對市場發展信心增強。技術上，中遠海控（01919）上周股價向上突破，創出歷史新高，現價市盈率衹有4倍，息率逾11厘，仍有吸引力。



整體航運市場而言，中信期貨研報顯示，MSC7月下半月下調運價，船司報價分化，線上均價或在7月中旬上調，目前商品樂觀情緒偏強，叠加歐線旺季裝載率好於預期、歐洲港口擁堵等事件催化，市場對8月漲價仍有預期。



拓展“新三樣”物流服務



近年來，新能源車、光電產品、鋰電池等新能源產業蓬勃發展，各類新能源貨物出口需求不斷增加。為滿足此市場需求，中遠海控積極布置“新三樣”領域物流服務，打造了多個靈活且涵蓋全產業鏈的一站式跨境物流解決方案。公司新能源船隊改建年均資本支出超800億元（人民幣，下同），綠色航運投入占比提升至3.5%，數位化碼頭改造使作業效率提升30%。



業績方面，公司第一季淨利潤按年增加73%至116.95億元，貨櫃業務收入占比超96%，充分受益全球貿易量回升。目前，估值具防禦屬性，吸引長線資金持續布局，資料顯示，第二季公募持倉比例較上季提升0.8個百分點。港交所最新資料顯示，7月21日，大摩增持中遠海控逾120萬股，每股作價14.08港元，總額約1689.44萬港元。增持後最新持股數目約1.45億股，最新持股比例為5.02%。



中信証券給予中遠海控15.8港元目標價，對應動態市盈率修復至6倍，可以作為參考。



中遠海控業務包括國際船舶運輸公司的投資管理，提供與國際船舶運輸配套的服務、實業項目投資管理、碼頭投資管理；從事海上、航空、陸路國際貨運代理業務；船舶與集裝箱生產、銷售、租賃、維修；倉儲、裝卸；運輸方案設計、信息服務。