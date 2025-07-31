八達通全面支持內地商戶“微信支付收款碼”　

八達通App內的全新“旅遊”頁面整合跨境旅遊所需：高鐵訂票、叫車服務 、支付管理一站式解決。八達通供圖 中評社香港7月31日電／八達通卡有限公司（八達通）30日宣布，通過與銀聯國際合作，實現八達通App功能升級，現已全面支持內地微信支付收款碼。用戶可直接以八達通銀包內的八達通銀聯卡掃描內地微信支付收款碼付款；在大型連鎖商戶、內地個體商戶及交通場景，八達通用戶均可輕鬆直接掃碼付款，享受更靈活、便捷的跨境消費體驗。



香港商報網報導，八達通自去年開通微信支付收款碼功能後，持續優化跨境支付體驗。是次八達通App功能升級，全面支持用戶掃描內地各類商戶的“微信支付收款碼”，覆蓋大型商場、社區小店、內地小攤檔、維修車行以及乘搭的士等不同消費場景。無論購物、餐飲或交通出行，用戶均可隨時隨地輕鬆支付，無縫連接大灣區生活圈。



八達通亦持續優化用戶出行體驗。八達通App內的全新“旅遊”頁面整合跨境旅遊所需：高鐵訂票、叫車服務、支付管理一站式解決。用戶更可於“旅遊”頁面快速掃“微信支付收款碼”支付，體驗更便捷的支付流程，並隨時查閱八達通銀聯卡的消費記錄、餘額及管理跨境支付，盡享北上消費樂趣。



八達通表示，一直致力為香港市民和內地旅客提供安全、便捷的跨境支付方案。今次服務升級，全面支援內地“微信支付收款碼”，大大增加八達通在內地的支付覆蓋點，進一步提升八達通客戶在內地支付的便利。



為鼓勵客戶註冊和使用微信支付收款碼服務，八達通將豁免外匯交易手續費直至2025年9月30日。