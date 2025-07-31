阿聯酋經濟多元化　投資具吸引力

中評社北京7月31日電／據大公網報導，近年，海灣合作委員會（海合會）國家積極招商引資以發展多元經濟，務求減少依賴能源收入並實現可持續經濟增長。在亞洲大陸的另一端，中國企業正致力開發新市場以應對日趨複雜的經貿和地緣政治環境。這兩個主旋律本質上和諧呼應，可達到一拍即合的效果。再者，海合會國家人均收入高、政治環境穩定，自然成為中國企業的出海熱點。



八千間中企投資杜拜



阿聯酋是最早開始發展多元產業的海灣國家，其市場成熟開放，因此對有意進駐中東市場的外資而言甚具吸引力，當中也包括中國企業。根據中國駐杜拜總領事館資料，截至2024年，阿聯酋已成為中國在阿拉伯地區的第二大貿易夥伴、第一大出口市場和第一大投資目的地，8000多家中國企業在杜拜投資興業，37萬華僑華人在杜拜工作生活。



同樣地，阿聯酋也是香港在中東地區最重要的經貿夥伴。截至2024年，阿聯酋是香港的第六大出口市場、在中東地區計最大的貿易夥伴，香港對阿聯酋出口額比2018年翻了一番。當然，這也受益於國家與阿聯酋日漸緊密的經貿關係，以及香港背靠祖國和作為國際金融中心的優勢。



2024年，香港出口到阿聯酋的貨物總值為122億美元，當中超過七成是原產自中國內地經香港轉口的貨物（約87億美元）。中國海關總署數字顯示，同期中國內地對阿聯酋的出口貨物總值為656億美元。換句話說，原產自中國內地經香港轉口到阿聯酋的貨物總值，相當於中國內地對阿聯酋直接出口貨物總值的13%。



非石油經濟占比75%



發展多元產業是阿聯酋乃至整個海合會的社會經濟發展核心方針。阿聯酋非石油經濟占國內生產總值75%，多元化程度於區內數一數二。阿聯酋非石油經濟主要由貿易活動、製造業、金融及保險、建築、地產等行業組成，合共占整體非石油經濟逾六成。