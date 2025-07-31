富權：中國國民黨主席選舉誰與爭鋒？

中評社香港7月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：中國國民黨主席選舉誰與爭鋒？以下為文章內容。



昨日星期三，是台灣地區反“惡罷”取得重大勝利後，朝野兩大政黨——民進黨和中國國民黨分別舉行每週中常委會議的日子。



在民進黨這邊廂，身兼黨主席的賴清德不但沒有吸取慘敗教訓，作出深刻檢討，反而要求中央黨部與各地黨公職，對在八月二十三日進行的第二波“大罷免”投票，全力支援公民團體，陪伴大家堅持到最後一刻，一起走完最後一哩路。



而在國民黨方面，中常委們一掃自“大罷免”以來，被“大罷免”VS“以罷制罷”第二階段連署“三十一比零”，及有多個地方黨部遭到檢調機構搜索，多名地方高級黨工也被羈押而愁眉苦臉、憂心忡忡的低沉氣氛，眾人臉上都堆滿歡喜的笑容，並在會議開始前紛紛向也出席會議的“立法院”黨團總召兼政策會執行長傅崐萁、新竹市“立委”鄭正鈐，及黨團書記長王鴻薇等剛戰勝“惡罷”的“立委”表達祝賀。



當然，由民進黨及其側翼團體發動的“惡罷”，仍有一場惡戰要打，那就是八月二十三日進行的次波“罷免”投票，所針對的七名國民黨“立委”分別是：新北市的羅明才；台中市的顏寬恒、楊瓊瓔、江啟臣；新竹縣的林思銘；南投縣的馬文君、游顥。



由於首波“罷免”投票，民進黨及其側翼團體“輸到撲街”，氣焰嚴重受挫；也由於上述七名“立委”都是處於國民黨的傳統優勢選區，根基深厚，再加上他們在地選民服務品質優良，因而將更難被撼動。實際上，這也是民進黨及其側翼團體在第二階段連署中，遲遲未能達標，因而無法趕及排進七月二十六日進行“罷免”投票的重要原因。因此，相信他們都能夠安然過關。



還有另一個更為有利的因素，就是在八月二十三日這一天，也被“中選會”安排為“重啟核三公投”的投票日。這項“公投”是由台灣民眾黨“立法院”黨團發動，由於理念與國民黨完全相同，因而在“立法院”表決該項“公投案”是否成立時，得到國民黨黨團的全力支持。相信，在八月二十三日當天，將會再次出現“藍白合”，民眾黨支持者及“小草”們對七名國民黨“立委”投下“不同意罷免”票，而國民黨支持者則對“重啟核三公投”投下“同意”票。相互支持，迭加效應，相得益彰。



不過，國民黨仍然不能鬆懈。因此，黨主席朱立倫昨日就在中常會上明確宣示，“八二三”還有其任內最後一戰，大家一定要拚到底、全力以赴，全力支持這七位“立委”，一席都不能少，這是重要的任務。朱立倫還表態說，雖然“核三延役公投”是由民眾黨提出的，但這也是國民黨共同的主張、重要的政策，要保有台灣穩健的能源供應，核電是不可缺少的。他也要謝謝民眾黨主席黃國昌與“小草”們，這次團結合作，接下來也會在各地舉辦共同的宣講活動，大家共同來力挺“核三重啟”。

