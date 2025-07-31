港股合理調整　24800有支持

中移動（00941）（圖片來源：大公網） 中評社北京7月31日電／據大公網報導，港股昨日繼續調整，滙控（00005）、恒生（00011）的業績宣布差過預期，引發沽家拋售，亦牽動其他股份下跌。恒指由頭跌到尾，最低時直逼25000關，低見25082點，跌442點，其後略有反彈，但力度不強，收市報25176，跌347點或1.36%，是第二日下跌，兩日共抹去384點。全日總成交3197億元，較上日多527億元。



科技指數跌幅達2.72%，高過恒指，顯示受壓較大。其中，汽車股跌得最重，如理想汽車（02015）跌12.8%，比亞迪（01211）跌5.7%都令摣家神傷。平台股阿里巴巴（09988）跌2.9%，中芯國際（00981）跌5.9%，京東（09618）跌2.6%都非小跌。至於公布業績的恒生，收113.8元，跌7.4%，滙控收96.95元，“紅底”不保，跌3.8%。



恒隆地產周息率近7%



儘管跌市，但依然有逆市上升的股份，這說明個別發展互有升降繼續是主調。同是公布業績，恒隆地產（00101）就脫穎而出，收7.95元，升2.5%，原因是其租出率維持90%以上，收入保持穩定，而中期息0.12元並無減少，周息率近7%，所以吸引力仍在。



有一點要提出的，是滙控、恒生、恒隆地產的中期息除淨日期都非常快。如滙控除淨日為八月十四，恒生為八月十二，恒隆地產為八月十三。



很多人會問：後市如何？我認為這是遲來的一次調整。日前我已講過若大市肯適度調整，對整體市道有利，調整第一個支持是25000，第二個支持是24800。昨日低位25082，已初步考驗這一關，相信考驗還會繼續。七月升降韵律為先低後高，我估計八月的走勢也是如此，亦即八月初會繼續以整固為主旋律，但個別發展炒股不炒市的口訣仍然管用，對投資者而言，在調整期內對心儀好股，可以伺機低吸，經過分充調整，後市會更樂觀。



下周放榜 中移動逆市升