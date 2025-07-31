低價內捲與高質量發展背馳

本輪內捲重災區集中在新能源車、光伏、儲能等先進製造業，民企成分占比較大。（圖片來源：大公網） 中評社北京7月31日電／據大公網報導，近期“反內捲”主題深獲資金追捧，不僅大宗商品價格反彈，股市相關板塊亦十分火爆。但須注意的是，本輪政策聚焦於先進製造業，旨在應對無序化競爭下的資源錯配問題。薄利多銷可以是企業的市場策略，但以降低品質、惡性競爭作為代價，無力改變中國在尖端技術領域被卡脖子的局面。



筆者於7月10日撰文《整治內捲會引發供給側改革嗎？》中，詳細地介紹了“反降價內捲”與“供給側改革”之間的區別。2016年，中央政府採取行政化手段壓減產能，主要針對的是鋼鐵、煤炭等上遊行業，經營主體多為國有企業；而本輪內捲重災區集中在新能源車、光伏、儲能等先進製造業，民企成分占比較大，難以通過行政手段落實政策，背後涉及到行業不當競爭、地方保護主義等諸多因素，導致部分企業過度依賴補貼、擠壓上下游利潤，所造成的危害不容小覷。



行業利潤受壓 居民收入受累



統計顯示，二季度內地工業企業盈利增速較上季的0.8%回落至－3.7%，同期PPI亦從上季的－2.5%下滑到－3.2%，並連續33個月跌入負值區間。這些數據較為直觀地反映出降價內捲的現實衝擊。為應對持續的利潤下行，企業通過削減開支的方式控制運營成本，其後果就是進一步抑制居民部門的薪資增長。至2025年初，城鎮工資同比增速放緩至4.9%，僅略高於4.6%的名義GDP增速，兩者均處於歷史低位區間。而剔除以舊換新相關商品後，二季度社會消費品零售總額同比增速從上季的3.3%放緩至2.2%。企業部門的盈利壓力傳遞至居民部門的消費環節，不但極大消解了人民群眾的獲得感，更重要的是，與中央政府提倡的高質量發展目標相違背。這是由於低利潤商業模式會形成一個負反饋循環：“降價內捲—犧牲盈利空間—拖累研發費用—降低市場競爭力—繼續降價內捲”，中國企業能以高性價比的商品供應全球市場，卻始終在尖端技術競賽中扮演“追隨者”的角色。



反過來講，正是因為打造出“高溢價—高利潤—高研發”的良性環境，使得美國科技巨頭能夠在基礎研發上取得突破，持續引領全球科技消費的潮流。以蘋果公司為例，旗下iPhone、MacBook等產品的毛利率通常超過40%，不僅是建立起高端品牌的用戶認知，也為高風險研發提供堅實基礎。