7月份我國製造業PMI為49.3%

中評社北京7月31日電／據新華社報導，國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會31日發布數據顯示，受製造業進入傳統生產淡季以及部分地區高溫、暴雨洪澇災害等因素影響，7月份製造業採購經理指數（PMI）為49.3%，比上月下降0.4個百分點。



生產指數保持擴張，價格指數繼續回升。數據顯示，7月份，生產指數為50.5%，比上月下降0.5個百分點，製造業生產活動繼續保持擴張；受近期部分大宗商品價格上漲等因素影響，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為51.5%和48.3%，比上月上升3.1和2.1個百分點，其中主要原材料購進價格指數自今年3月份以來首次升至臨界點以上，製造業市場價格總體水平有所改善。



大型企業持續保持擴張。7月份，大型企業PMI為50.3%，比上月下降0.9個百分點，其生產指數和新訂單指數分別為52.1%和50.7%，均連續三個月位於擴張區間，大型企業保持較好生產經營態勢；中型企業PMI為49.5%，比上月上升0.9個百分點，景氣水平繼續改善；小型企業PMI為46.4%，比上月下降0.9個百分點。



新動能持續增長，市場預期回升。從重點行業看，裝備製造業和高技術製造業PMI分別為50.3%和50.6%，均持續高於臨界點；消費品行業PMI為49.5%，比上月下降0.9個百分點；高耗能行業PMI為48.0%，比上月上升0.2個百分點。市場預期方面，7月份，生產經營活動預期指數為52.6%，比上月上升0.6個百分點，製造業企業對近期市場發展信心有所增強。