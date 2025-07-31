警惕不合格充電寶披上“3C貼紙”以次充好

中評社北京7月31日電／據新華社報導，題：有商家頂風售賣“3C貼紙”，警惕不合格充電寶披上“馬甲”以次充好



6月28日起，民航局新規全面實施：無3C標識或標識不清晰的充電寶，禁止攜帶乘坐境內航班。但“新華視點”記者調查發現，部分商家趁機售賣“3C貼紙”，為不合格充電寶辦“假身份證”，影響飛行安全。



這些“3C貼紙”是如何流入市場的？應該怎樣守住安全底線？記者展開調查。



3C標識假貼紙均價僅要0.2元



3C認證即中國強制性產品認證，是我國依照法律法規實施的一種產品市場准入制度。



民航新規出台後，記者以“3C貼紙”為關鍵詞在多個電商平台搜索發現，一些商家在平台售賣認證標識類貼紙。這些貼紙外觀模仿真品，不僅印有“CCC”標識，還仿制了字體、顔色，如果用特殊紙張印刷產生鐳射效果，仿真程度更高。



記者以買家身份詢價發現，這些貼紙普遍批量印刷、“量大管飽”。普通透明貼紙2000個售價不到400元，均價0.2元1個；升級為鐳射效果，500個則要220元，平均1個不到5毛錢。



這些售賣貼紙的商家宣稱，可以按要求定制尺寸，由專門的設計師負責排版、切割，部分網店的定制貼紙銷量超1萬單。



對此，廣西南寧市市場監督管理局工作人員表示，正規的3C標識具備防偽溯源功能，而不法商家的“3C貼紙”只是徒有其表。