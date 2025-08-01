抗戰老兵余炳純言報國無悔　令人動容

抗戰老兵余炳純因耳朵聽不清，回答記者的文字提問（中評社 陳思遠攝） 中評社長沙8月1日電（記者 陳思遠）7月31日上午，兩岸及香港記者一行沿著蜿蜒山路，來到湖南長沙縣福臨鎮影珠山，探訪一位97歲的抗戰老兵余炳純。當被問及若是重選一次是否還會參軍，余炳純“保家衛國，義不容辭”的堅定回答，感染了在場眾人，引得不少人熱淚盈眶。



1928年2月，余炳純出生在湖南省長沙縣福臨鋪一個殷實之家。1944年6月之前，他在長沙大麓中學讀高中。然而，戰爭的陰雲迅速籠罩，湘桂會戰打響，長沙淪陷在即，學校被迫疏散到湖南沅陵，余炳純也成了一名流亡學生。在那個國家危難之際，局勢愈發緊張，“一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍”的號召響徹雲霄，余炳純毅然響應國家號召，選擇參軍入伍。



“一寸山河一寸血，十萬青年十萬軍。我響應國家號召，加入了青年遠征軍。”余炳純雖年事已高，但對這段烽火歲月的記憶依舊清晰，他講述自己參軍初心時，語調高昂，字裡行間滿是自豪。16周歲的他，在號召下加入青年遠征軍，成為205師613團2營5連的一名機槍手。



當時的青年遠征軍，是為應對抗戰局勢、補充兵源而組建的，匯聚了眾多熱血青年。講解員介紹：“余炳純所在的是後衛部隊，在戰場上，後衛部隊肩負著重要的使命。如果前面的防線沒守住，後衛就需要全部頂上，這意味著他們是最後一道防線。”



1945年8月，205師在貴州迎來了抗戰勝利。抗戰勝利後余炳純在青年軍復員管理處指導下，參加了光復後的全國人口普查和戶籍的整理重建工作。1948年8月脫離部隊。



當記者詢問他如今的生活狀況時，老人一直反復說著：“我現在生活很幸福，有吃有穿都不愁，國家對我的生活有保障。”每月1500多元的生活補助，為他的生活提供了基本保障，再加上侄兒無微不至的照顧，余炳純的日子過得安穩而愜意。

