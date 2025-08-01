參福臨訪影珠山　台青言期待補歷史認知不足

福臨驛站外的基礎設施完備（中評社 陳思遠攝） 中評社長沙8月1日電（記者 陳思遠）兩岸及香港記者與來自台灣的青年，在7月31日一同走進長沙縣福臨鎮。記者一行人先在福臨驛站體驗文旅融合活力，品嘗特色農產品，感受助農模式。隨後探訪影珠山抗戰史實陳列館與遺址公園，回溯抗戰歷史。台青感慨大陸民生關懷，更感悟共同民族記憶，此行成為兩岸交流的難忘之旅。



講解員介紹，福臨驛站如今已發展成為綜合文旅陣地，集綜合文化服務中心、黨群服務中心、遊客服務中心、農文旅產品展銷中心和新時代文明實踐站功能於一體。驛站內，琳琅滿目的農產品吸引了眾人目光。影珠山村的土雞蛋、紅薯片、茶葉等特色農產品整齊陳列，散發著濃鬱的鄉土氣息。記者和台青們拿起紅薯片品嘗，酥脆香甜的口感在舌尖蔓延，大家贊不絕口。



福臨鎮創新性地採用“政府搭台＋村集體＋公司運營＋農戶參與”的模式，將優質農產品與蓬勃發展的旅遊產業深度融合，讓村民們在家門口就吃上了“旅遊飯”，日子越過越紅火。“去年油菜花季因遊客過多，餐廳承接不下，當時老百姓自行接客供餐。今年我們對老百姓進行食品安全等培訓，為其在家門口掛黃色標識牌，方便遊客辨認用餐，此舉增加了老百姓收入，一天可接待4－5桌。”講解員向大家介紹道。



參觀結束後，22歲的台灣青年簡中彥對記者說道：“我們從台灣來到這邊，最大的感受就是大陸對農民和基本民生的照顧非常到位。”他認為，大陸的政策對農業和農民助力很大，台灣的農業從業者完全可以來大陸尋求發展機遇。



隨後，大家來到影珠山抗戰史實陳列館和抗戰遺址公園。在1939年至1942年間的三次長沙保衛戰中，中日軍隊在影珠山展開激烈厮殺，尤以第三次會戰最為慘烈。中國軍民憑借頑強的意志和英勇的戰鬥，在此重創日軍，為抗戰勝利作出了重要貢獻。陳列館內，豐富的歷史資料、珍貴的文物實物，生動再現了那段波瀾壯闊、可歌可泣的抗戰歷史，讓每一位參觀者都深受震撼。

