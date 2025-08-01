影珠山下憶崢嶸　兩岸同祭抗戰魂

影珠山抗戰史實陳列館中“保衛湖南 保衛長沙”的主題展區（中評社 陳思遠攝） 中評社長沙8月1日電（記者 陳思遠）在中國人民抗日戰爭勝利80周年之際，來自兩岸及香港的記者一行走進長沙縣福臨鎮，踏訪影珠山抗戰史實陳列館與抗戰遺址，回溯那段波瀾壯闊的抗戰歲月，深切感受兩岸同根同源、血濃於水的深厚情誼。



原福臨鎮文化綜合服務站站長楊琮介紹，影珠山抗戰遺址作為湖南省對台交流基地，每年都會迎來三四批台灣學子與大陸學子開展研學互動，這裡是他們觸摸歷史、增進共識的必到之處。此外，黃埔軍校同學會、黃埔後裔聯誼會成員及眾多抗戰老兵也常來此尋訪故地，兩岸各界人士的足跡匯聚於此，共同追溯民族記憶。



談及第三次長沙保衛戰在抗戰歷史上的意義，楊琮表示，這一戰的勝利，離不開第九戰區司令長官薛岳制定的“天爐戰法”。影珠山憑借險要地勢，成為“天爐戰法”的關鍵入口，國民政府的第二十軍和第五十八軍在此部署，成功阻擊日軍，在腰子坡等地展開的戰鬥尤為激烈。據記載，整個長沙會戰期間，殲滅日軍56000人，僅在影珠山就消滅日軍萬餘人，狠狠打擊了日軍的囂張氣焰。



楊琮特別提及，陳列館內專設的書畫室裡，珍藏著台灣書畫家、抗戰退役將領留下的墨寶。“高安國將軍對這段歷史非常熟悉，他曾帶領十幾位退役將領前來參觀，並留下了墨寶。”楊琮回憶道。



據楊琮介紹，影珠山抗戰遺址公園於2015年中國人民抗日戰爭勝利70周年之際建成，占地26.4公頃。園內保存有抗戰紀念烈士墓、58軍及新十軍指揮所、腰子坡抗戰遺址群等核心遺跡，類型齊全、保存完整，具有極高的抗戰文化研究價值與文物學術價值。近年來，當地持續完善基礎設施，上山公路與下山公路貫通南北，核心區域的遊步道、衛生間等相繼建成，為遊客緬懷先烈、銘記歷史提供了便利條件。“今年恰逢抗戰勝利80周年，我們計劃舉行隆重的緬懷儀式。”楊琮說。



如今，影珠山的烽火早已散盡，但抗戰遺址仍是歷史的無聲見證，更是連接兩岸同胞的精神紐帶。在抗戰勝利80周年之際，兩岸同胞共同站在這片灑滿熱血的土地上，銘記歷史、緬懷先烈，更將攜手展望未來，讓偉大的抗戰精神在新時代綻放出更加耀眼的光芒。



“抗戰勝地 三湘新貌”2025海峽兩岸媒體聯合採訪由大陸國務院台灣事務辦公室新聞局、中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同舉辦，新華社、人民日報、中央廣播電視總台、中國日報社、中新社、中國台灣網、湖南衛視，及台灣中評社、中國時報、聯合報、TVBS、東森電視台及香港中評社等31家兩岸及香港媒體記者參加報導。



40餘名記者和特邀台灣青年自媒體人將在長沙、常德、衡陽、懷化等地開展為期一周的聯合採訪，走訪抗戰史跡體悟抗戰精神，採訪高新企業調研新質生產力發展成果，探訪古城苗寨感受多彩民族風情。

