在重慶來福士探索艙·雲端樂園觀景平台上，一名男子在拍攝城市景色。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月31日電／據新華社報導，題：瞄准“興趣”創新“場景”，多地出招催“熱”暑期消費市場



美術館、博物館客流“爆棚”、文創銷售“火爆”，露台、天台、觀景台成為熱門消費場所，景區公園增加主題展演和夜游項目豐富遊客體驗……多地正瞄准人們的“興趣價值”“情緒價值”，打造新場景、推出新項目、拓展新服務，推動暑期消費“熱”起來。



傍晚5點許，上海浦東美術館內觀眾熙熙攘攘。上海市民白琳與8歲的兒子報名聆聽“締造現代：來自巴黎奧賽博物館的藝術瑰寶”大展夜場講解，瞭解學院派、印象派、納比派等藝術家代表作及背後的故事。直到晚間近9點，母子倆仍意猶未盡，離開前他們到館內文創店購買了“梵高”毛絨掛件、“餓了貓出逃博物館”冰箱貼等多款“爆款”文創商品。



“暑期以來人們觀展熱情高漲。7月26日周六，浦東美術館接待觀眾超過1萬人次，創下開館4年來單日客流量新高。7月以來文創商店日均銷售額是去年同期的10倍多！”浦東美術館副館長盛丹丹說，客流“爆棚”折射出越來越多消費者願意為他們對美的追求“買單”。



為更好滿足觀眾需求，浦東美術館在暑期延長開放時間，加大講解頻率，增設行李寄存處，豐富餐飲供給；同時，聯動陸家嘴商圈、周莊古鎮景區、多家酒店和展覽館等推出憑票減免活動，讓“票根經濟”惠及更多觀眾。



這個暑期，多地掀起“文博熱”“文創熱”。上海自然博物館“龍吟九州·中國恐龍大展”、上海天文館“大器星成”隕石文化展、吉林省博物院和北京魯迅博物館聯合主辦的“向大師致敬——北京魯迅博物館館藏美術品展”等暑期迎來大客流。人們參觀博物館、美術館，購買美觀實用的文創商品，物質和精神上都得到滿足。



一些地方依托露台、天台、觀景台打造的消費新場景也在火熱“出圈”。