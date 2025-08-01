中評編譯：特式關稅是新版“巫術經濟學”

特朗普政府力推的“對等關稅”（網絡資料圖） 中評社香港8月1日電（記者 郭至君編譯）美國政府8月1日“對等關稅”大限逼近，美國《國家利益》雜誌編輯、大西洋理事會歐亞中心的非常駐資深研究員Jacob Heilbrunn日前在該雜誌網站上撰文直言，指特朗普喜歡談論新的黃金時代，但他的關稅政策有可能玷污這個時代。文章編譯如下：



商務部長霍華德·盧特尼克（Howard Lutnick）本週二宣佈，特朗普總統設定的關稅截止日期是8月1日，目前一切順利。但真正重要的日期是另一個時間點——8月12日，華盛頓和北京之間的經濟休戰將在這一天到期，屆時雙方很可能會達成一項臨時協議，一旦雙方公佈協議，各自又會重新詮釋。



特朗普已與歐盟及日本簽署協議，將關稅設定為15%。歐盟和日本都提出了與特朗普的協議直接衝突的版本。雖然一些歐洲領袖抱怨這是歐洲大陸的“黑暗一天”，但歐洲委員會主席馮德萊恩與特朗普達成和解是正確的。該協議的條款，尤其是增加向美國購買國防的協議，相當模糊，歐洲很可能永遠不必履行。與美國的全面貿易戰爭也會削弱特朗普支持北約和烏克蘭的意願。



特朗普政府尚未與印度達成協議，特朗普希望能夠徵收20% 或更高的臨時關稅。他的計劃是為約 200 個國家建立“世界關稅”稅率，就像他在第二次就職演說中稱讚的英雄威廉麥金萊（William McKinley）是美國經濟偉大的捍衛者一樣，特朗普也配得上“Tariff Man”這個稱號。（注：特朗普重返白宮後揚言大幅課徵進口關稅，給了美國前總統麥金利“關稅之王”——tariff king的封號，也成為他的頭號粉絲。）

