從一粒小麥感受中國經濟新脈動

中評社北京7月31日電／據人民網報導，數字技術對實體經濟進行全方位、全鏈條的改造，發揮著放大、叠加、倍增作用，實實在在地創造出新質生產力，提升全要素生產率



從生產端到消費端的良性循環，讓經濟的根基深植於更具協同效應的產業生態之中，這正是中國經濟抵禦外部風浪、保持內生動力的關鍵



2994.8億斤！2025年夏糧在經歷了主產區罕見“烤”驗後，產量依然穩居歷史第二高位，畝產比上年增加了0.1公斤。這份成績單，進一步築牢了糧食安全的壓艙石，也像是通過了一次經濟領域的“壓力測試”，彰顯中國經濟的新優勢、新脈動。



新脈動，是“精準滴灌”的治理升級，實現宏觀調控與科技創新的雙向賦能。



面對今年夏糧豐收的最大挑戰——持續高溫乾旱，我們看到的是一場立體的、精準的“博弈”。看科技，從天基衛星的宏觀監測，到無人機的空中巡查，再到土壤傳感器的微觀感知，“天空地”一體化網絡讓農田的“幹渴”程度數據化、可視化，為精準滴灌提供了可能。看保障，中央財政下達農業生產防災救災資金，如同汩汩活水，直達需要的井口、水泵和渠道。



透過這場豐收，人們切身感受到經濟治理效能的大幅提升。從利用智慧平台實時調動農機並提升收割效率，到雷達衛星對台風路徑預測的精度可達百米級，數字化、智能化技術賦能，生產更高效，風險預警更及時。從“被動應對危機”進化為“主動管理風險”，宏觀經濟治理有效性不斷提升。這意味著，面對內外各種不確定性衝擊，我們的經濟體系擁有更強的韌性、更快的響應速度、更精細的應對策略。



新脈動，是“數實融合”的效率引擎，不斷推動新質生產力發展。



如今，“藏糧於技”的內涵已然升級。從全流程的“數字軍師”，到將儲糧損耗率從5%降至1%以下的智慧糧倉，我們看到的是一場由數據驅動的效率革命。數字技術在夏收中的廣泛應用，使科技革命與傳統農業產生化學反應。