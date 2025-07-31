特朗普政府加劇美國矛盾和分裂

中評社北京7月31日電／據新華社報導，近來，是否公開已故美國富商傑弗裡·愛潑斯坦案相關文件在美國政壇持續引發震蕩。這場風波成為特朗普政府執政半年多來美國政治對立加劇、社會撕裂加深的一個縮影。



美國媒體和專家認為，特朗普政府上台以來的諸多政策舉措及其強推政策的做法，導致特朗普支持者陣營內部出現裂痕、共和與民主兩黨猛烈攻訐、行政與司法激烈拉鋸，三重混亂進一步加劇美國極化對立與治理困境。



MAGA陣營質疑



美國富商愛潑斯坦與大批美國政商名流交往密切，因涉嫌性犯罪被捕後，2019年8月死於獄中，被判定為“自殺”。公布包括牽涉性交易的“客戶名單”在內的愛潑斯坦案相關文件檔案，是特朗普競選總統期間的承諾之一。



然而自上台以來，特朗普政府在公布愛潑斯坦案相關文件檔案一事上始終遮遮掩掩。美國司法部和聯邦調查局7月初發布聯合備忘錄，認定“客戶名單不存在”，且不會發布更多愛潑斯坦案文件。這引發特朗普的支持者，尤其是“讓美國再次偉大”（MAGA）陣營的質疑與不滿。



共和黨聯邦眾議員瑪喬麗·格林在社交媒體發文說，沒人相信“客戶名單不存在”，如果不公開本案更多信息，特朗普將失去其支持者。前福克斯新聞頻道主持人塔克·卡爾森指責特朗普政府想要“扼殺”真相。



英國《每日電訊報》認為，愛潑斯坦案已成為“真正威脅特朗普政府執政的危機”。有美國媒體指出這一“危機”的本質：特朗普政府處理愛潑斯坦案的方式成為選民照見美國權力現實的“鏡子”。



不只是愛潑斯坦案，特朗普政府執政半年多來的多項政策都被支持者視為違背競選承諾，引發其“基本盤”的內部分裂。