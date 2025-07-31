美歐貿易協議　歐洲忍辱到何時

中評社北京7月31日電／據新華社報導，題：歐洲忍辱到何時



近日，美歐達成新貿易協議。在蘇格蘭同媒體見面時，歐盟委員會主席馮德萊恩擠出笑容，稱美國總統特朗普是“強硬的談判者和交易者”，後者則插話強調：“但公平”——稍作停頓後又輕飄飄補上一句：“那其實並不重要。”全場哄堂大笑中，馮德萊恩只能尷尬地沉默端坐。記者追問是否會給歐盟更低稅率時，特朗普斬釘截鐵拋出“不會”二字，將歐洲最後的幻想碾碎。



這個連日來全球刷屏的畫面，不過是特朗普將歐洲尊嚴當作高爾夫球隨意擊打的尋常一幕。前不久，當法國總統馬克龍宣布法國擬承認巴勒斯坦國，特朗普輕蔑地斥為“無足輕重”。今年2月，特朗普與到訪的英國首相斯塔默在華盛頓舉行聯合記者會時，一句“夠了”直接打斷後者發言。更早的屈辱刻在歷史膠片裡：2017年在白宮，時任德國總理默克爾輕聲提議握手時，特朗普面無表情移開視線，任由默克爾僵在鏡頭前，更不用提當年特朗普與馬克龍的多番“口水仗”。



回頭再看美歐此番達成的關稅協議，打上所謂“公平”的標簽頗有些反諷。歐盟以承諾6000億美元對美投資及購買價值7500億美元的美國能源等為代價換取這紙協議，用德國《南德意志報》的話說：“歐盟必須花錢贖身”。這個馮德萊恩稱之為“能爭取到的最好結果”，在法國總理貝魯眼中卻是“黑暗的日子”，直指歐盟“甘於屈服”。匈牙利總理歐爾班表示，特朗普“把馮德萊恩當早餐吃掉了”。德國汽車工業協會指出，15%的關稅仍將使德國車企損失慘重。歐洲議會國際貿易委員會主席貝恩德·朗格痛陳，協議違背就業保障目標，是“對歐洲的長期傷害”。



雙方在某些具體產品上的矛盾表述也暴露出協議下隱藏的分歧：特朗普起初堅稱協議不包含藥品，馮德萊恩則宣稱藥品也適用15%稅率。美方官員隨後改口證實了關稅覆蓋藥品，但在美國啟動針對進口藥品“232調查”的背景下，下一輪摩擦可能已在醞釀中。