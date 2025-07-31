絲路為非洲孩子帶去“不只是食物更是希望”

中評社北京7月31日電／據新華社報導，絲路走筆｜“不只是食物，更是希望”——為非洲孩子餐桌帶去希望的“中國草”



“蘑菇不僅是孩子們餐桌上的一道菜，更是一粒改變未來的種子。”在一場菌草技術培訓班上，盧旺達女孩愛麗絲·阿盧埃特·瑪麗·蒙尤拉班加對新華社記者說。



記者在中國援盧農業技術示範中心近日舉辦的“第二屆非洲菌草技術應用培訓班”上結識了蒙尤拉班加。她向記者講述了一個關於菌草、蘑菇和“營養餐”的故事。



蒙尤拉班加是盧旺達南方省布薩薩馬納技術學校的體育老師，也是學校“營養餐”團隊的骨幹成員。所謂“營養餐”，指的是盧旺達政府近年來推進的一項計劃，為了讓從學前班到中學的孩子們能在學校吃上營養餐，鼓勵學校採購本地農產品，支持社區農業發展。



不過，在推進營養餐計劃的過程中，常常會遇到因家長交不起夥食費營養餐計劃難以維持的困境。作為一線教師，蒙尤拉班加深知一頓溫飽飯對孩子們意味著什麼，也一直努力尋找既經濟又能保障營養的解決辦法。



今年5月，蒙尤拉班加前往中國福建農林大學參加菌草技術交流活動，第一次近距離接觸這一源自中國的農業技術創新。“那次學習讓我對蘑菇種植背後的科學原理、營養價值和經濟前景有了更深的認識。”



菌草是由中國福建農林大學教授林占熺上世紀80年代研發的草本植物，能作為蘑菇培養基，也可用作牲畜飼料、生態治理材料等，具有廣泛用途，被親切地稱為“中國草”“幸福草”“太陽草”。



從中國回來後，蒙尤拉班加開始在學校里小規模試種菌草，自制蘑菇培養基培育蘑菇。目前學校每周至少安排兩次以蘑菇為主菜的營養餐，營養均衡、成本低廉。她自信地說，隨著菌草技術的成熟和產量提升，學生餐桌上的蘑菇還會更多。