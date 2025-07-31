從霍爾果斯口岸，看開放大門越開越大

中評社北京7月31日電／據人民網報導，國內最大的汽車出口陸路口岸；連續3年通行中歐班列最多的口岸；國內最大的常年開放鐵路客貨運輸口岸；西部通關歷史最長、綜合運量最大、功能最齊全的國家一類陸路公路口岸……



霍爾果斯市，東西走向筆直的公路上，一座雄偉的國門巍然伫立——這裡是連霍高速（G30）的終點。霍爾果斯口岸，位於我國新疆維吾爾自治區伊犁州，毗鄰哈薩克斯坦。在占地面積5.6平方公里的我國首個跨境經濟合作區——中哈霍爾果斯國際邊境合作中心，兩國公民和第三國公民，不用簽證即可憑護照或出入境通行證等有效證件出入，進行洽談和貿易，每人每天可攜帶8000元人民幣的免稅商品。



據悉，自從新疆自貿試驗區掛牌以來，已經實施了129項改革任務，推出了包括“鐵路快通”和“抵站直裝”在內的35項創新制度。這些措施使得中歐班列口岸通關時間縮短至3小時，效能提高了80%。隨著《智慧口岸建設實施方案》的推出，霍爾果斯和阿拉山口等主要口岸正加速推進智能化升級。通過創新實施“公路口岸＋屬地直通”模式，跨境物流效率得到顯著提高。此外，中國新疆、中國香港與哈薩克斯坦三方合作機制也創新了跨境協作模式。



“連霍高速霍爾果斯段的終點直抵口岸，路段採用雙向四車道設計，時速可達100公里。這段公路的建成，不僅大幅提升了物流運輸效率，更為跨境電商、保稅物流等產業的發展注入了強勁動力。”霍爾果斯市交通運輸局副局長努爾夏提·阿扎提介紹說。



在這裡，24小時智能口岸實現“秒級通關”，哈薩克斯坦的糧油、中國的機電產品通過“空中陸港”實現72小時亞歐直達，全年無休的跨境巴士讓客商朝發夕至。記者注意到，免稅城內，來自亞歐大陸的商品琳琅滿目，哈薩克斯坦的駝絨製品柔軟細膩，意大利皮具工藝精湛……