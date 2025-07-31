以國際視野驅動人工智能人才體系升級

中評社北京7月31日電／據人民網報導，“當今世界，人工智能技術的競爭本質上是人才的競爭，而國際合作是提升我國AI人才全球競爭力的有效路徑。”近日，國家發展改革委培訓中心（宣傳中心）國際合作培訓處負責人、高級經濟師高燕飛在2025世界人工智能大會“人工智能＋”戰略領軍人才與創新發展論壇上介紹，我國提出的《人工智能能力建設普惠計劃》，旨在幫助“全球南方”國家加強技術能力建設。具體包括完善人工智能和數字基礎設施布局，開展人工智能人才培養和交流，合作推動數據依法有序自由跨境流動，提升人工智能數據語料庫平等多樣，支持在聯合國框架下建立人工智能安全風險評估框架等。



據瞭解，當前和今後一段時間，為提升人才全球競爭力，國家發展改革委培訓中心（宣傳中心）圍繞“走出去”與“引進來”，聯合有關部門圍繞數字經濟、人工智能等主題為南方國家舉辦“數字南方”品牌培訓項目。“這不僅有助於補齊我國數據技術短板，更能通過國際交流構建具有中國特色的全球人才網絡，為人類命運共同體建設貢獻力量。”高燕飛說。



人才要素是生產力要素中起決定性作用的核心要素。為更好地發揮政府對AI人才的引導作用，政府需從戰略統籌者、制度供給者、生態構建者、國際協作推動者四重角色發力。要留住人才，就要從人才的培、引、留、育上多下功夫，實現政府和人才的雙向奔赴，形成良性互動。高燕飛也強調，人才的引進，一定要立足於國情省情市情縣情，在自主可控的基礎上，加強國際交流與合作，不求為我所有，但求為我所用，聚天下英才而用之。



面對人工智能時代，傳統幹部培訓體系如何轉型？高燕飛提出三大方向：



一是重塑思維與素養：將“數字素養”“AI思維”作為核心能力嵌入培訓全過程，培養幹部對AI技術原理、應用場景、倫理風險及治理框架的理解力，使其具備運用AI輔助決策、優化治理的能力。



二是革新內容與模式：課程設置大幅增加數字經濟發展、智慧城市、網絡空間安全等內容；教學方式引入虛擬仿真、智能分析等技術，實現沉浸式、互動式、精準化培訓。



三是優化師資與資源：構建多元化師資庫，吸納科技專家、企業實踐者與跨界學者；整合線上優質平台資源，打造動態更新的智能化學習資源庫，支持幹部隨時隨地按需學習。