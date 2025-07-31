無錫：學練結合　強化紀檢監察幹部全員培訓

中評社北京7月31日電／據中國紀檢監察報報導，日前，江蘇省無錫市惠山區紀委監委舉辦典型案例專題培訓會，該區紀檢監察幹部結合實踐分享經驗、交流心得，在互學互鑒中提升業務能力與綜合素養。



惠山區紀委監委堅持問題導向和需求導向，開展全覆蓋、常態化業務培訓，將理論學習與實戰練兵一體推進，強化思想淬煉、政治歷練、實踐鍛煉、專業訓練，助推幹部補齊能力短板，提升能力素質。



以案件查辦為抓手，惠山區紀委監委深挖各領域典型案件，組織開展“案管實務講堂”“審理講堂”等專題培訓20餘期，結合案例拆解流程要點、解析疑難問題，靶向提升幹部辦案能力，助力夯實理論根基、明晰辦案路徑，推動業務骨幹和年輕幹部在一線共同成長。該區紀委監委通過常態化開展黨紀法規培訓、模擬辦案演練、重大案件復盤等舉措，推動紀檢監察幹部深度參與案件分析研判，在共研共商中錘煉履職本領、提升綜合能力。



惠山區紀委監委聚焦政治理論、紀法知識、實戰技能等方面，精準對接一線業務需求，組織各部門制定人才培養計劃、編制業務專長培訓方案、設計業務應用場景，構建起“理論＋實踐”的全鏈條培養體系。該區紀委監委注重提升培訓質效，強化課程設置與幹部主體需求、崗位業務需要的精準匹配，既聚焦各領域專長培養，又促進跨崗交流互學，助力幹部在互鑒中補齊短板弱項。同時，該區紀委監委聚焦年輕幹部培養，積極搭建成長成才平台，建立導師帶教制度，由業務骨幹傳授實戰技能，助力年輕幹部扎實打牢業務基本功，全面提升履職本領。